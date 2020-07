Directie van Assuria N.V. recentelijk gewijzigd

De samenstelling van de directie van Assuria N.V. is recentelijk gewijzigd. Dat heeft het bedrijf in Suriname maandag bekend gemaakt. De heer Mario Merhai is per 16 juli 2020 benoemd tot Chief Executive Officer van de Assuria Groep.

De heer Merhai (49 jaar) is sinds 1 juli 2017 lid van de Hoofddirectie en bekleedde tot zijn benoeming de functie van Chief Financial & Risk Officer. Hij is sinds 1997 werkzaam bij Assuria en heeft de afgelopen 23 jaren diverse functies bekleed binnen het bedrijf.

Toegetreden tot het directieteam zijn de heer Gerry Liauw Kie Fa RA en mevrouw Charissa Profijt-Lim A Po AAG als respectievelijk Chief Financial Officer en Chief Risk Officer.

Het volledige directieteam van de Assuria Groep ziet er na genoemde wijzigingen als volgt uit:

Chief Executive Officer/Hoofddirecteur: Drs. Mario Merhai AAG.

Chief Operations Officer/Directeur: Drs. Rishie Parbhudayal AAG.

Chief Legal & Human Resources Officer/Adjunct-directeur: Mr. Petty Mahabiersingh LLM.

Chief Financial Officer/Adjunct-directeur: Gerry Liauw Kie Fa MSc RA.

Chief Risk Officer/Adjunct-directeur: Charissa Profijt – Lim A Po MSc AAG.

De Assuria Groep is actief als verzekeraar en institutionele belegger in Suriname en heeft daarnaast ook operaties in Trinidad & Tobago, Guyana, St. Maarten en op enkele eilanden in het oostelijk deel van het Caribisch gebied. In totaal werken er meer dan 400 mensen voor de Assuria Groep; de omzet van de Groep bedraagt ruim SRD 742 miljoen en het balanstotaal is ruim SRD 2,5 miljard.

De nieuwe CEO geeft aan dat de focus van het directieteam zal zijn verdere verbetering van de dienstverlening en service aan de klant en het verder versterken van het financieel fundament van het bedrijf. De factor mens zal daarbij centraal staan, omdat hij het personeel de kracht van zijn organisatie noemt.

Hij is ervan overtuigd dat Assuria met dit directieteam voldoende beslagen is om te bewerkstelligen dat de groei wordt gecontinueerd en dat de ontwikkeling naar een leidende, moderne Caribische verzekeraar succesvol kan plaatsvinden.