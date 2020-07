Criminelen neergeschoten door politie in ressort Nieuwe Haven

Twee criminelen zijn vannacht rond 05.00u neergeschoten door de politie aan de Emmastraat in Suriname. Naar de redactie van Waterkant.Net verneemt waren zij van plan een pand binnen te dringen, toen zij op heterdaad werden betrapt.

De politie van bureau Nieuwe Haven kreeg via het Command Center een dievenmelding in de straat en ging ter plaatse voor onderzoek. Daarbij kregen zij assistentie van het Regio Bijstands Team Paramaribo (RBTP).

Op een bepaald moment renden de verdachten weg. Waarschuwingsschoten bracht ze niet op andere gedachten en is toen gericht op hun geschoten. Beide zijn geraakt in hun been.

De verdachten zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Meer details zijn nog niet beschikbaar. Later meer.