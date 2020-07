Militair (23) aangehouden voor ontucht met zwakbegaafde jongedame (18)

De 23-jarige militair Jimmy L. is op donderdag 16 juli door de politie in Suriname aangehouden voor ontucht met een zwakbegaafde jongedame van 18 jaar en schaking. De moeder van de 18-jarige K.H. deed aangifte van haar vermissing nadat zij op zondagmiddag 5 juli van huis was vertrokken en niet meer terugkeerde.

Haar moeder en overige huisgenoten wisten niet waar K.H. naar toe was gegaan. De familie maakte zich bijzonder ongerust omdat K.H. een geestelijke beperking heeft. De aangifte van vermissing werd bij de politie van het bureau Latour gedaan, die de zaak vervolgens overdroeg aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten.

De rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten, bijgestaan door een inlichtingen unit van het KPS, kwamen erachter dat K.H. op een woonadres was te Pontbuiten. Het woonadres werd op donderdag 16 juli aangedaan en K.H. werd ter plaatse aangetroffen in gezelschap van de huisbewoner Jimmy, L.

Uit het voorlopige politioneel onderzoek is naar voren gekomen, dat Jimmy onderdak bood aan K.H. en ontuchtige handelingen met haar pleegde. Voorts dat het Jimmy bekend is dat K.H. een zwakbegaafde jonge vrouw is.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Jimmy door de politie in verzekering gesteld, waarna deze strafzaak is overgedragen aan de Militaire Politie.