Bestuurder komt met de schrik vrij na kapot rijden stroompaal

De bestuurder van deze auto mag van geluk spreken dat hij er heelhuids van af is gekomen. De man verloor afgelopen donderdagavond net voor middernacht, de controle over het stuur bij het nemen van een bocht in de Helena Christinaweg. Hij raakte hierdoor van de weg en knalde tegen een stroompaal van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS).

De paal brak daarbij in tweeën en de auto kwam deels in een goot langs de weg terecht. Het lukte de bestuurder zelf om uit de auto te komen. De man was wat verward maar heeft geen verwondingen opgelopen. Zijn voertuig raakte wel zwaar beschadigd zoals op onderstaande foto te zien is.

Het voertuig werd door een bergingsbedrijf afgevoerd. De EBS werd ingeschakeld om de schade te herstellen.