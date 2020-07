Suriname aan rand van faillissement door wanbeleid NDP regering van Bouterse

Deze week is het effect van 10 jaar wanbeleid van de NDP, onder leiding van president Bouterse, pijnlijk duidelijk geworden. Suriname staat aan de rand van een faillissement. Het wanbeleid van de NDP’ers heeft het land economisch helemaal kapot gemaakt. Het wordt een zware taak voor de nieuwe regering om de puinhoop op te ruimen, die Bouterse en z’n regering hebben gemaakt en achtergelaten.

De afgelopen dagen hebben de grote internationale kredietbeoordelaars Standard & Poor’s en Fitch hun waardering van Suriname verlaagd omdat het land een lening niet kon aflossen en genoodzaakt was om herstructurering van die lening te vragen. Op 30 juni moest de huidige Surinaamse regering namelijk $15,6 miljoen aflossen op de lening en $8 miljoen aan rente betalen.

Ook in het land zelf zijn er veel schulden. Het feit dat de salarissen van de ambtenaren over de maand juni met moeite betaald konden worden, is al een indicatie hoe slecht het land er aan toe is.

Scheidend president Bouterse en consorten laten nu een land na met enorme economische problemen. Zijn woorden bij de verkiezing van Santokhi als president, waarbij hij zei “Als jullie me nodig hebben, weten jullie me te vinden” hebben daarom absoluut geen waarde.