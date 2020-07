Vanavond inzamelingsactie voor Suriname op Nederlandse TV

In Suriname dreigt een humanitaire ramp nu het aantal coronabesmettingen blijft toenemen. Jörgen Raymann heeft daarom een heleboel BN’ers opgetrommeld, die zich vanavond belangeloos inzetten om geld in te zamelen voor Suriname. Dat gebeurt om 20.30u live tijdens de benefietavond Nederland voor Suriname op NPO1.

Ook Humberto Tan, Mildred Roethof, Glen Faria, Trijntje Oosterhuis, Gerda Havertong, Jeangu Macrooy, Yannick Hiwat, Tommie Christiaan, Kees van der Spek, Dwight Dissels en vele andere Nederlanders willen met deze benefietavond hulp bieden aan het zwaar getroffen Suriname.

Het wordt een show met optredens en verhalen. Het doel is om geld in te zamelen voor hulp. En hoewel het onderwerp weinig te lachten over laat, is humor vanavond zeker niet verboden. Een bijzondere gast zal de eindstand van de inzamelingsactie onthullen!

Kijken dus: woensdagavond 8 juli, van 20:30u – 21:50u op NPO 1.