Dr- en rr-leden Brokopondo en Para beëdigd

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling in Suriname, heeft de leden van de districtsraden van Brokopondo en Para beëdigd. In Para werden acht van de negen gekozen leden beëdigd, in Brokopondo ging het om alle negen. De bewindsman heeft beide districten bezocht op maandag 6 juli om de formaliteiten te plegen. De minister heeft in beide districten de gekozen Surinaamse vertegenwoordigers op het hart gedrukt dat zij een zware en verantwoordelijke job op zich hebben genomen.

Na te zijn beëdigd zijn de leden per district officieel toegelaten, eerst nadat hun geloofsbrieven waren goedgekeurd in de eerste raadsvergadering van dit zittingstermijn 2020-2025. Op dezelfde dag hebben de districtscommissarissen Frederik Finisie (Brokopondo) en Armand Jurel (Para) de ressortraadsleden in hun respectieve district beëdigd. Brokopondo telt 58 rr-leden, in Para zijn het er 53.

In Brokopondo vroeg de minister de dr-leden om in het belang van de ontwikkeling van hun district samen te werken. Dat district heeft aldus de bewindsman veel potentie, vooral onder de jongeren. Dikan hield de nieuwe dr-leden voor dat het belangrijk is om goed te communiceren met zowel de burgerij als met de leden van De Nationale Assemblee (DNA).

In Para liet de minister weten voorstander te zijn van het voortbestaan van het dr- en rr-systeem. “De dr heeft het recht zaken aan te dragen en moet zijn district kennen”, zei de minister tegen het aanwezige publiek. Hij riep bewoners van Para op hun districts- en ressortvertegenwoordigers bij te staan. Dikan bedankte de Paranen ook voor de ondersteuning die hij gedurende zijn zittingstermijn vanuit het district heeft ondervonden. De bewindsman, die sinds 2015 aanzit, zal binnenkort het ministerie overdragen aan een opvolger, wanneer het nieuw kabinet aantreedt.

Na de beëdigingceremonie heeft Dikan in het kader van de heersende Covid-19 pandemie de aanwezigen gemaand tot waakzaamheid. Hij vroeg zowel de dr- en rr-leden als het publiek om de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. “De realiteit is nu Covid-19 en wij zien wat er om ons heen gebeurt. Laten wij het werk voor het district doen, maar laten wij aan ons zelf en aan onze medemens denken en elkaar beschermen”, aldus de bewindsman.

Dat dr-leden worden gekozen door de burgers van het district wil zeggen dat ze de belangen van die mensen moeten behartigen. Hetzelfde geldt voor ressortraadleden in hun respectieve ressorten. Als lokale vertegenwoordigers moeten de dr de oren, ogen en mond zijn van het district. “De discussie over de noodzaak van een dr is gevoerd. Zelfs op social media kwam dit aan te pas. Men vraagt zich af of een dr nodig is. Ja, die is nodig, want die lokale vertegenwoordigers vervullen een belangrijke rol”, aldus de minister.

Hij heeft de nieuwkomers in de raad geadviseerd om de Wet Regionale Organen goed te bestuderen. Zo zullen ze goed inzicht krijgen in wat van ze wordt verwacht. Ook het belang van het opmaken van de districtsbegroting blijkt daaruit. Dikan heeft de gewezen dr- en rr-leden bedankt voor het werk dat ze de afgelopen periode hebben verzet in hun district. “Laten de mensen jullie zien. Er is werk te doen. En als iedereen het werk samen doet lukt het wel”.

In een boodschap aan leden van de dr en rr zei de minister dat er in het behartigen van de belangen van de mensen in de districten er geen verschil is tussen coalitie en oppositie.