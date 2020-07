Vanaf vandaag kunstmestprijs SRD 285 per zak van 50 kg

Boeren kunnen vanaf vandaag, maandag 6 juli, rechtstreeks kunstmest kopen bij de importeur/distributeur voor SRD 285 per zak van 50 kg af steiger en SRD 290 af magazijn. Registratie bij één van de kantoren van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is voor deze aankoop niet nodig. Er zijn geen US-dollars beschikbaar tegen de officiële koers van SRD 7.52 van de Centrale Bank van Suriname, meldt LVV.

LVV wenst duidelijkheid te brengen in de vaststelling van de prijs en verkoop van kunstmest (ureum (46%). Bij het aantreden van minister Rabindre Parmessar als minister van LVV in mei 2019, was de prijs van kunstmest (ureum 46%) boven de SRD 200 per zak van 50 kg. Door interventie van de regering via de Centrale Bank van Suriname werd de US-dollar tegen een koers van 7.52 ter beschikking gesteld van de sector, waardoor kon worden overgegaan tot een prijs van SRD 165 per zak van 50 kg. Het ministerie heeft een goede registratie van de boeren die voor de dure US Dollars tegen de officiële bankkoers in aanmerking zijn gekomen en is er een bestand op na gehouden.

Het ministerie is de afgelopen dagen intensief bezig geweest de nodige onderhandelingen te voeren met de relevante financiële autoriteiten om de recente lading kunstmest (ureum 46%) die thans is binnengekomen en de lading die binnen 10 dagen wordt verwacht, wederom tegen de officiële koers van de CBvS te kunnen verkopen aan de boeren. Echter laat het precaire niveau van de financiële situatie van de Staatskas het niet toe. Desondanks de USD niet kan worden bemachtigd tegen een koers van 7.52 is de lading in Suriname aangekomen en is na intensief overleg met de importeur/distributeur, B. Ramadhin vastgesteld dat:



LVV laat weten dat bij de vaststelling van de verkoopprijs van de geoogste padie straks, rekening gehouden zal moeten worden met de nieuwe prijs voor kunstmest. Het Surinaamse ministerie benadrukt dat indien de kunstmest elders voor een betere lagere prijs gekocht kan worden, de boeren daarvan zeker gebruik moeten maken en doet tegelijk een oproep aan alle geïnteresseerde importeurs/distributeurs die met een betere aanbieding kunnen komen.