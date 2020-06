Alle scholen in Suriname voorzien van COVID-19 protocollen

Ouders die vanaf 6 juli 2020 hun kind of kinderen naar school moeten sturen, hoeven niet bezorgd te zijn over hun veiligheid. “Zij kunnen hun kind gerust toevertrouwen aan de school”, zegt Natasia Bennanon directeur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC). Zij garandeerde tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie van 26 juni, dat het ministerie de scholen reeds heeft voorzien van COVID-19 veiligheidsprotocollen. “Ouders mogen erop vertrouwen dat de scholen zoveel als mogelijk de protocollen zullen naleven”, zegt Bennanon. Met behulp van de inspectie zal hierop toezicht worden gehouden.

In de protocollen die de scholen zullen hanteren is onder andere opgenomen:

Hygiëne voorschriften

Omgaan met materiaal

Sociale afstand

Aantal leerlingen per klas

“Maar het blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders en de school en de leerlingen. Daarom vragen wij aan de ouders, leerkrachten en leerlingen om de veiligheidsprotocollen strikt na te leven en zo te helpen de veiligheid te garanderen.” Het ministerie vraagt:

ouders hun kind te voorzien van een mond- en neusbedekking;

de schoolleiding waar mogelijk vanuit de schoolkas verantwoord inkopen te doen en de veiligheid van de leerlingen te garanderen door de ontvangen protocollen te hanteren;

interieurverzorgers zich aan gemaakte afspraken met de schoolleiding te houden.

“Als wij met z’n alleen in de samenleving onze medewerking verlenen en de ondersteuning geven aan elkaar zal het wel lukken”, zegt Bennanon. Het ministerie van OWC heeft alles in het werk gesteld dat vanaf 6 juli 2020 onder andere toets- en examenleerlingen weer de school kunnen bezoeken. Ook leerlingen die repetities moeten inhalen, zullen daarvoor in de gelegenheid worden gesteld.

In een volgende persconferentie zal de OWC-directeur uitleg geven over de inschrijving en herschrijving voor het nieuwe schooljaar.