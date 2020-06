Mevrouw Santokhi overhandigt steunpakketten aan Huize Albertine

Namens de VHP zijn Christa Zuiverloon en Conny Oehlers onlangs gestart met het project: ‘help de sociaal zwakkeren met een steunpakket’. In samenwerking met enkele bedrijven zijn de twee initiatiefnemers snel in actie gekomen om Huize Albertine in Suriname te helpen. Vanwege de grote nood is er een verzoek ingediend bij de VHP voor hulp.

Het was mevrouw Mellisa Santokhi ter ore gekomen dat Huize Albertine een verzoek gedaan had voor hulp. Zij besloot toen de donatie veel ruimer te maken en zelf ter plekke te zijn om zich van de situatie van de Surinaams seniore burgers te vergewissen. Deze groep is extra hard getroffen door de COVID-19 situatie, ze zijn verstoken van bezoek van hun familie en kunnen ook niet naar de bank.

Bij de overhandiging van de goederen afgelopen vrijdag, gaf mevrouw Melissa Santokhi aan dat de VHP meer is dan een politieke organisatie en we onderkennen en onderstrepen de dienstbaarheid van de VHP aan de samenleving. In deze Lockdown periode is het moeilijk om aan de noodzakelijke goederen te komen waaronder schoonmaakmiddelen die nodig is om alles schoon te maken.

De goederen die gedoneerd zijn aan Huize Albertine: 50 kg aardappelen, 50 liter spijsolie, 50 blikken bruine bonen, 100 blikken sardines, 50 kg gele erwten, 1 baal pompoen, 1 baal kool, 20 kg vis, 1 baal sopropo,1 baal zoete patat, 2 bundels kouseband,1 doos kippenbout, 3 gallon chloor, 20 tray water, 1 gallon afwasmiddel, 2 tray boss sap, 5 gallon sap van para spring. Sinds het project is gestart zijn er meer dan 2000 pakketten gedoneerd.

De nood in Suriname is hoog en ondanks het feit dat we nog niet aan de macht zijn, proberen wij als VHP overal waar het mogelijk is, te helpen. Ons motto blijft te allen tijde: samen doen. We doen daarom een beroep op u om ook te doneren en zo ook uw medeburgers te helpen: Samen zijn wij sterker!