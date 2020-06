Totaal aantal positieve coronagevallen in Suriname boven 300

Ook zaterdag is het aantal geregistreerde coronagevallen in Suriname gestegen. Er zijn 9 positieve gevallen bijgekomen, waardoor het totaal aantal van deze groep boven de 300 is uitgekomen en wel 303. Het aantal actieve cases is gestegen van 213 gisteren naar 222.

Volgens de Surinaamse president Bouterse bereiken de quarantaine en isolatie capaciteit hun piek. De zorgexperts geven aan dat de besmettingscijfers zullen blijven stijgen. “Hieruit moeten wij helaas concluderen dat ook het aantal doden zal toenemen”, aldus de president zojuist in een statement.

Hij kondigde ook een versoepeling van de full lockdown aan. “Nu wij deels weer opengaan, vraag ik van u om op uw gezondheid te letten. Let u erop dat u de algehele hygiëne voorzorgsmaatregelen in acht neemt. Dit betekent dat u de sociale afstand bewaart, frequent uw handen wast en mond- en neusbedekking draagt” aldus de president: