NDP feliciteert winnaars verkiezingen en nieuwe coalitie

De Nationale Democratische Partij (NDP) feliciteert de politieke partijen die zetels hebben behaald bij de verkiezingen. De NDP doet welgemeend, dubbele felicitaties toekomen aan de politieke partijen (VHP, ABOP, NPS en PL) die zoals eerder geproclameerd, respectievelijk de coalitie alsmede de regering van de Republiek Suriname zullen vormen.

Hieronder de verklaring van de NDP Op 25 mei 2020 heeft de Nationale Democratische Partij (NDP) tezamen met u deelgenomen aan de Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen. De wil van het electoraat heeft bepaald dat u haar mag vertegenwoordigen in de diverse grondwettelijke organen, te weten de Nationale Assemblee, de diverse Districtsraden alsmede de diverse Ressortraden. De NDP feliciteert u van harte met de behaalde zetelwinst op de diverse aangehaalde niveau’s.

In navolging van deze felicitatie benadrukt de NDP dat u op de gekozen niveau’s te allen tijden uw krachten geeft ten behoeve van de uitvoer van de wil van het volk. Door dit feit zal uitermate kracht worden gegeven aan deze felicitatie en komt deze volledig tot zijn recht. Tot slot gaat gepaard met deze felicitatie de zegen van de Allerhoogste van de diverse Surinamers die daadwerkelijk invulling zullen geven aan de oproep van het electoraat.

Felicitaties nieuwe coalitie In navolging van de eerdere felicitatie doet de Nationale Democratische Partij welgemeend, dubbele felicitaties toekomen aan de politieke partijen (VHP, ABOP, NPS en PL) die zoals eerder geproclameerd, respectievelijk de coalitie alsmede de regering van de Republiek Suriname zullen vormen.

Wij wensen u voorspoed, wijsheid, kracht en doorzettingsvermogen toe in het nastreven van het Surinaams doel welke ons allemaal heilig is, namelijk Suriname op elk gewenst niveau naar grotere hoogten te stuwen. Soevereiniteit in denken, doen en handelen zijn hierbij de basis ingrediënten welke zullen bijdragen aan het succesvol nastreven van het gesteld doel. Onthoud u, het pad van succes is niet een van rozen. Wees u dus ook voorbereid op eventualiteiten en drempels. Als wij allen één zijn, deze gedachte ademen tot het hiernamaalse, kan het niet anders uitpakken dat als bekroning van deze felicitatie aan uw adres, zal maken dat het vereeuwigd kan worden.

Tot slot wenst de NDP aan elke Surinamer van deze coalitie partijen die de regering zullen vormen, de zegen van de Allerhoogste van de religie welke u belijdt, toe.