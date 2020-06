Man steekt collega dood en neemt daarna verdelgingsmiddel in

In Suriname is een man vrijdagavond om het leven gekomen nadat hij door een collega was neergestoken. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de dader daarna zelf een verdelgingsmiddel innam.

De steekpartij vond rond 22.00u plaats in het politie ressort Uitvlugt. De twee collega’s bij een security bedrijf, kregen een woordenwisseling waarna de ene de andere neerstak. Het slachtoffer werd in allerijl naar de Spoedeisende Hulp gebracht, maar kwam daar kort na aankomst te overlijden.

Na verkregen informatie spoorde de politie de verdachte op en kon hem op zijn woonadres aanhouden. Daar bleek echter dat de man een verdelgingsmiddel had genomen. Hij werd ook met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is onbekend.

De politie heeft de zaak in onderzoek.