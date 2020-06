‘Van Trikt blijft vast en wordt vervolgd, maar Hoefdraad niet’

Ex-governor van de Centrale Bank van Suriname Robert-Gray van Trikt, die vanaf 6 februari vastzit, blijft voorlopig nog in de cel en wordt verder vervolgd. Dat heeft de kantonrechter in Suriname vrijdag besloten. Dit tot grote frustratie van zijn advocaten die bezwaar indienden.

Volgens Starnieuws brachten de raadslieden in het bezwaarschrift onder meer naar voren dat het Openbaar Ministerie (OM) in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel: de verdachte Surinaamse minister van financiën Gillmore Hoefdraad wordt niet vervolgd, terwijl zijn naam wel in de tenlastelegging voorkomt.

De raadslieden kunnen zich niet terugvinden in het besluit van de rechter en zijn intussen naar het Hof van Justitie gestapt. Starnieuws verneemt dat zij het Hof vragen om de beslissing van de kantonrechter te vernietigen en opnieuw te oordelen om Van Trikt buiten vervolging te stellen.

