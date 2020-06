Maar liefst 6.583 stemmen voor Etnel (NPS) en slechts 673 voor Bouva (NDP)

Ruim een week voor de verkiezingen in Suriname waren Patricia Etnel (NPS) en NDP-parlementariër Melvin Bouva te gast in het Apintie TV programma ‘To the Point’. Hun optreden heeft veel bekijks gehad op social media: tussen de twee politieke rivalen ging het er op sommige momenten namelijk heftig aan toe, hetgeen ook in onderstaand filmpje te zien.

“Ik ga je in m’n zak zetten… wo gie pai pai” waarschuwde Etnel Bouva nog en die woorden van haar zijn blijkbaar dus uitgekomen. Uit de cijfers die het hoofdstembureau Paramaribo vrijdag bekend maakte, blijkt namelijk dat Etnel maar liefst 6.853 stemmen heeft gehad. Bouva daarentegen moet het doen met maar 673 stemmen.

Opmerkelijk bij die cijfers is ook dat VHP lijsttrekker Krishna Mathoera meer stemmen (20.379) heeft gekregen dan NDP lijsttrekker en president Bouterse (15.545).

Volgens de officieuze uitslag zien we zowel Etnel als Bouva terug in de Nationale Assemblee, dus dat belooft weer vuurwerk tussen de twee politieke ‘kemphanen’! Een stukje uit het TV programma:

Etnel: Waar is de 190 Miljoen Bouva??? Posted by Politiek Hub Suriname on Tuesday, 19 May 2020