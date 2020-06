Vanmiddag openbare zitting bekendmaking stemresultaten Paramaribo

Vanmiddag vindt in NIS de openbare zitting plaats, met betrekking tot de bekendmaking van de stemresultaten in kiesdistrict Paramaribo. De diverse politiek partijen in Suriname ontvangen van het hoofdstembureau Paramaribo een uitnodigingsmail om hierbij aanwezig te zijn rond 16.00u.

Woensdag heeft het hoofdstembureau Paramaribo, dat zetelt in NIS, de 274 proces-verbalen verwerkt. Het verwerken en hertellen van enkele stembureaus heeft tot gisteravond geduurd. Het resultaat wordt dus vanmiddag gepresenteerd waarbij de stemmen op de kandidaten en politieke organisaties, alsmede het aantal zetels in de districtsraden worden vastgesteld.

De voorzitter van het hoofdstembureau maakt de uitkomsten van deze vaststellingen bekend; de in de zaal aanwezige kiezers kunnen hierbij bezwaren inbrengen. De uitkomsten en bezwaren worden opgenomen in een proces-verbaal. 

Als deze openbare zitting geweest is, gaat de informatie naar het Centraal Hoofd Stembureau (CHS). Nadat de proces-verbalen van de 10 hoofdstembureaus zijn ontvangen, gaat het CHS over tot het vaststellen van de uitslag en stelt een finale proces-verbaal op. Deze wordt doorgestuurd naar de president en de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB).

De uitslag van de verkiezing wordt daarna openbaar gemaakt door plaatsing in het Advertentieblad van de Republiek Suriname, alsmede in de nieuwsbladen.