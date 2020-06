Dorpsbestuur zet Santigron twee weken op slot

In het kader van de total lockdown en om de kans op de overdracht van Covid-19 in haar gemeenschap tegen te gaan, heeft het bestuur van Santigron besloten het dorp twee weken op slot te doen. Dit besluit is op woensdag 3 juni genomen tijdens een krutu. De kapitein van Santigron had eerder tegenover het Nationaal Covid-19 Managementteam Suriname zijn bezorgdheid geuit over de recente Covid-19 uitbraak in ons land en daarop de medewerking van het team gevraagd om de bewoners van informatie te voorzien.

“Community spreading waartegen u en anderen geruime tijd hebben gewaarschuwd is nu een feit,” schreef de dorpsleiding. Benadrukt werd dat het dorpsbestuur strenge maatregelen wil en het dorp geheel afsluiten. De dorpsleiding vroeg voornamelijk naar protocollen voor een begrafenis.

Het Managementteam heeft positief gereageerd op het verzoek van de dorpskapitein en een team afgevaardigd naar Santigron. Daarop heeft het bestuur het besluit genomen om het dorp ingaande donderdag 4 juni vanaf 18.00 uur tot de volgende dag 06.00 uur gedurende twee weken op slot te doen. Er is een plaatselijke Covid-commissie ingesteld die zaken gaan oppakken en coördineren. Daarnaast zijn jongeren van het dorp door de presentatie van het Covid-team gemotiveerd geraakt en hebben zij ook zitting in de Covid-commissie.

De dorpsleiding spreekt van een leerzame en succesvolle krutu met de leden van het Managementteam. Naast de protocollen voor begrafenis, zijn de bewoners ook geinformeerd over het gebruik en zelf vervaardigen van mond-en-neusbedekking. Ook werd stilgestaan bij hoe om te gaan met Covid-19 tegen de achtergrond van de dorpstradities. Verder kwamen tijdens de voorlichtingsessie ook de algemene Covid-informatie, de nationale richtlijnen en aanpak aan de orde alsook het gebruik van de thermos gun. De Surinaamse dorpsbewoners werden ingelicht gericht boodschappen te doen en zoveel als mogelijk thuis te blijven.