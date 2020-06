Opnieuw gaat een uitspraak van DNV directeur Danielle Veira viraal

Opnieuw gaat een uitspraak van de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in Suriname viraal. Na de bekende uitspraak ‘Doewet‘ van Veira over een Tequila Party, is er nu een filmpje waarin ze klanten van adult shops het advies geeft: ‘Help jezelf!‘.

De uitspraak kwam na een vraag van een journalist of adult shops ook tot essentiële diensten behoren, die hun deuren open mogen houden tijdens de lockdown in Suriname. “Adult shops, essentieel dienst??……….vroeg Veira zich zichtbaar verbaasd af.

“Adult shops zijn geen essentiële diensten, help jezelf!” zei de Surinaamse kolonel tot hilariteit van de aanwezigen.

Heb je de uitspraak gemist dan kun je deze hier terugkijken:

#Doewet: #Helpjezelf🤪 Posted by Waterkant.Net on Wednesday, 3 June 2020