Drie mannen met 2.000 schildpad eieren te Albina aangehouden

De Surinaamse politie heeft drie mannen in Albina aangehouden met in totaal 2.000 schildpad eieren in hun bezit. Het gaat om de 34-jarige Edmund A., de 20-jarige Angelo A. en de 23-jarige Cereso K. De verdachten hebben onder andere de Jachtwet en de Natuurbeschermingswet overtreden meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het drietal is op vrijdag 22 mei aangehouden door de politie van het bureau Albina met in hun bezit vier zakken met zee schildpad (krapé) eieren. In totaal hadden deze verdachten 2.000 eieren bij zich. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is dit trio opgesloten en zijn de eieren in beslag genomen door de politie.

De eieren van met name de krapé, de soepschildpad, worden beschouwd als delicatesse en traditioneel in vooral Azië als libido vergrotend gezien. Het is echter ten strengste verboden om eieren van zeeschildpadden te rapen, nesten leeg te halen, te verstoren, te vernielen of eieren te verhandelen.