Tumult ontstaan in NIS na wegbrengen dozen uit hal

In NIS is er kort na middernacht rond 00.15u tumult ontstaan nadat twee open dozen met processen-verbaal plotseling buiten de hal werden gebracht in opdracht van districtscommissaris Mike Nerkust. Aanhangers en toppers van de diverse politieke partijen in Suriname die daar waken dat er niet met de dozen en stemkits gerommeld wordt, kwamen massaal in opstand.

Uiteindelijk gaf de dc aan dat hij de dozen met de pv’s niet in de hal wou achterlaten. Naar zijn zeggen liet hij de dozen halen om te plaatsen in de kamer van een secretaresse. Nadat er tumult ontstond liet Nerkust de dozen weer in de hal plaatsen en dichtplakken.

De aanwezigen vinden de handeling verdacht en twijfelen als dezelfde dozen weer in de hal geplaatst zijn. Naar hun zeggen werden de dozen zonder te melden weggebracht uit de hal. “We zijn niet dom en hebben allang door dat men wilt sjoemelen”, schreeuwde een aanwezige toen de ordediensten de rust probeerden terug te brengen.

VHP DNA-kandidaat Reshma Mangre die ter plaatse is, is niet te spreken over het voorval. “Wie kan ons nu garanderen dat de dozen mischien niet snel geruild zijn. Bovendien weten wij niet als er werkelijk alleen pv’s in de dozen zitten. Dat wordt beweerd maar wij hebben geen inzage”. Mangre laat weten dat zij altijd heeft gestreden tegen onrecht en zo dat ook zal doen tot het bittere eind van de verkiezingsuitslag.