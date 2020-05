Aangetroffen lijk bij uitgebrande auto is van man die vermist werd

Het lijk dat woensdagmiddag werd aangetroffen, nabij een uitgebrande auto aan de Oost-West verbinding in Suriname, is van een man die al enkele dagen gezocht werd door familieleden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het voertuig ook enkele dagen in een bosschage langs de weg was gezien.

Alerte buurtbewoners hebben de politie uiteindelijk op de hoogte gesteld van het voertuig langs de weg. De politie startte een onderzoek op de plek waar de auto werd aangetroffen en ontdekte in de nabije omgeving dichtbij een kreek, het stoffelijk overschot van de man. Het lichaam verkeerde in verre staat van ontbinding.

In eerste instantie werd gedacht dat de man de controle over het voertuig had verloren en dat er sprake zou zijn van een eenzijdig verkeersongeval. Dat blijkt echter niet het geval te zijn. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk.

De familie van de overleden man was ook ter plekke toen de Surinaamse politie op de plaats delict bezig was. Op de foto is te zien hoe het lichaam in een speciale kist wordt afgevoerd door een uitvaartbedrijf. Daarachter is de uitgebrande auto te zien. Deze zou eerder ook op Facebook hebben gestaan als te zijn vermist.