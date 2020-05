Brunswijk herhaalt: ‘Geen gesprek gehad met de NDP’

VHP voorzitter Chan Santokhi, NPS voorzitter Gregory Rusland en ABOP voorzitter Ronnie Brunswijk waren woensdagavond live te zien op ABC TV. Zij gingen in deze special uitzending van ‘Suriname Kiest’ voor het eerst in op de onlangs gehouden verkiezingen in Suriname.

Ronnie Brunswijk zei opnieuw dat het absoluut niet waar is dat zijn partij gesprekken voert met de NDP. “Ik heb tot nu toe alleen met VHP-voorzitter Santokhi gesproken”, herhaalde de ABOP-leider.

Brunswijk merkt op dat niemand van de NDP hem ook gebeld heeft. “In 2015 wilde de NDP niet met mij werken. Ik heb geen zaak met NDP”, benadrukt Brunswijk in de uitzending.

Deze is hier terug te zien:

Suriname Kiest (ABC) VHP voorzitter Chan Santokhi, NPS voorzitter Gregory Rusland en ABOP voorzitter Ronny Brunswijk live te zien op ABC TV. Zij gaan in deze special uitzending van 'Suriname Kiest' voor het eerst in op de onlangs gehouden verkiezingen in Suriname. Posted by Waterkant.Net on Wednesday, 27 May 2020