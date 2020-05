Nederlandse voetballers van Surinaamse afkomst: nu ook uitkomen voor Suriname

Sinds 2019 is het pas mogelijk voor Nederlandse voetballers van Surinaamse afkomst, uit te komen voor het Surinaams elftal. Bij de wat oudere voetballiefhebber zal direct de vraag rijzen waarom dit niet eerder mogelijk is gemaakt. Er zijn nogal wat spelers geweest die Suriname met gemak wereldkampioen hadden kunnen maken. Dit elftal bijvoorbeeld.

Droomelftal

Wie de lijst van alle Nederlandse internationals opzoekt, stuit voor een groot deel op spelers van Surinaamse afkomst. Men zou er met gemak een droomelftal van neer kunnen zetten. Om het eerlijk te houden, zetten we in dit team louter spelers die leeftijd-technisch samen hadden kunnen spelen, zodat er waarschijnlijk geen minderjarigen en of 40-plussers in het denkbeeldige elftal belanden.

Verdediging om van te watertanden

De eerste keeper ter wereld die met dank aan Johan Cruyff kon fungeren als extra verdediger. Men kon zijn energie vergelijken met een speelse kat, en zo waren zijn reflexen ook: katachtig. Hij kende wel zijn slechtere momenten, maar was dankzij zijn sympathieke karakter en opvallende outfits een publieksfavoriet. Michael Reiziger, Frank Rijkaard, Winston Bogarde: deze achterste linie behoeft geen nadere toelichting. Rijkaard was groot(s) bij Oranje en AC Milan en met de rest van deze defensie Champions League-winnaar in 1995 met Ajax.

Keihard middenveld met Nigel de Jong, dodelijke aanval

Noeste werkers die een verfijnde techniek hebben, men moet ze met een vergrootglas zoeken. Deze vier kanjers voldoen ruimschoots. We vergeten de karatetrap van Nigel de Jong maar even. Wereldspeler. Aron Winter zat bij de Oranje-selectie die in ’88 het EK won en ‘pitbull’ Edgar Davids kent ook een ware erelijst. Niet zo vreemd, hij speelde bij onder andere Ajax, Juventus, Inter, Milan, Barcelona. Uiteraard mag ook een van de meest succesvolle spelers ooit niet ontbreken: Clarence Seedorf. Dan de aanval. Niet moeilijk, we zetten links voorin Regi Blinker, in de punt van de aanval Patrick Kluivert en alleskunner slash wereldster Ruud Gullit (tevens captain) kan makkelijk als rechtsbuiten in een vrije rol fungeren. Hoeveel goals zou dit trio opleveren?

Coaches: Henk ten Cate en Dean Gorré

Eigenlijk maakt het met zo’n elftal niet uit wie de coach is. Maar Henk ten Cate die Ajax, Barcelona en Chelsea leidde, mag niet onvermeld blijven, evenals de huidige coach van het Surinaams elftal Dean Gorré. Die had ook als speler kunnen fungeren trouwens. Afijn, de reservebank is zo gevuld, check de lijst met ‘beschikbare’ spelers maar. Het enige dat moet gebeuren bij een eerlijke selectie is prijzenkasten en techniek, persoonlijkheid, strijdlust en energie vergelijken, en men zet een team neer dat naar alle waarschijnlijkheid onoverwinnelijk geweest zou zijn. Al is het jammer dat het bij dromen blijft en dan ook nog met terugwerkende kracht.