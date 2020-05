Directie AZP: ‘Genoemde misstanden niet allemaal aan de orde’

De directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft vrijdagavond gereageerd op het perscommuniqué van de medische staf, waarin de noodklok wordt geluid en gesteld werd dat er onder de huidige omstandigheden binnenkort mensenlevens in Suriname verloren zullen gaan.

“De misstanden die in het communiqué zijn gepresenteerd zijn momenteel niet allemaal aan de orde en vele daarvan zijn reeds opgelost. Wij betreuren dan ook de wijze waarop de situatie is geschetst door de medische staf. Het AZP kent haar verantwoordelijkheid en zal alles in het werk stellen om de zieke mens ten dienste te staan” aldus de directie van het Surinaamse ziekenhuis in een persbericht. De directe zegt verder:

Vanwege de Covid-19 pandemie en het moeizaam kunnen importeren van alle benodigde verbruiksartikelen is de druk op de schaarse voorraden verder toegenomen. Het is genoegzaam bekend geworden in de samenleving dat ziekenhuizen reeds jaren periodiek te kampen hebben met diverse tekorten aan medische verbruiksartikelen en medicamenten.

De zorgverlening geschiedt in deze situaties naar beste weten en kunnen met de beschikbare middelen. Het is de verantwoordelijkheid van verschillende actoren om de gezondheidssector volledig gezond te maken. De directie heeft dan ook tijdens reguliere staf meetings de bezorgdheid met en van de medische staf gedeeld.

Het laboratorium van het AZP kan momenteel alle testen normaal uitvoeren. Deze informatie is vanaf woensdag 20 mei j.l. bekend bij de medische staf. De situatie rondom ransomware waardoor wij geen gebruik kunnen maken van ons netwerk, is onder controle. De ICT afdeling en externe expertise werken met man en macht om het netwerk weer toegankelijk te maken voor de afdelingen. Dit gebeurt gefaseerd aangezien de ongeveer 700 werkstations niet tegelijk op het netwerk aangesloten kunnen worden.

Volgens de directie is zij druk bezig het transformatieproces te continueren en stappen te zetten naar het blijven verbeteren van de zorg.