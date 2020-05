Illegale Nederlander in quarantaine in Suriname

In Suriname bevindt zich momenteel een illegale Nederlander in quarantaine. Dat heeft Daniëlle Veira, van het nationaal managementteam COVID-19 tevens directeur Nationale Veiligheid laten weten tijdens de laatste COVID-19-persconferentie. Het is niet duidelijk of het gaat om een autochtone Nederlander of een Surinaamse Nederlander.

In totaal zitten er in Suriname maar liefst 65 illegale personen in quarantaine waaronder, naast de Nederlander, 29 Brazilianen, twee Dominicanen, een Haïtiaan. Uit deze groep illegale buitenlanders was één Braziliaan positief getest met het coronavirus.

De illegalen blijven veertien dagen in quarantaine en daarna zal het verdere proces, wat betreft vreemdelingen, van het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie worden gevolgd.

Vorige week werd bekend dat mensen illegaal naar Suriname komen om vakantie in quarantaine te vieren: