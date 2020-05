Medische staf AZP luidt noodklok: ‘Mensenlevens kunnen verloren gaan!’

“De huidige beleidsmakers kunnen wel overvliegen naar Cuba voor zorg, maar de gewone man in Suriname mag doodgaan. Dat is de situatie in de zorg” zegt arts en parlementariër Dew Sharman, naar aanleiding van een pers communiqué van de Medische Staf van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Daarin wordt de patiëntenzorg in het Surinaamse AZP zeer zorgwekkend genoemd.

De medische staf van het AZP wil met haar communiqué nadrukkelijk onder de aandacht van het volk brengen dat de patiëntenzorg in het AZP, in tegenstelling tot de gewekte indruk, in zeer bedroevende staat verkeerd. Er is sprake van afbrokkeling van de ziekenhuiszorg, waaronder een ernstig gebrek aan verbruiksartikelen en medicijnen.

Verder is er sprake van uitvallen van diagnostische testen alsook het uitvallen van de netwerk communicatie binnen het AZP. Tot overmaat van ramp worden veel eerder vergoede handelingen, ingrepen en/of testen niet meer vergoed door verzekeraars.

“We verwachten dat er onder de huidige omstandigheden binnenkort mensenlevens verloren zullen gaan als de gezondheidszorg niet de prioriteit krijgt die het verdient van de overheid c.q. beleidsmakers” aldus de Medische staf van het AZP.

“Triest dat de huidige regering haar volk laat creperen en sterven. Het is een treurige situatie en de samenleving wordt de dupe”, aldus Sharman. Hij zegt tegen Dagblad Suriname het erg teleurstellend te vinden dat er wel geld wordt vrijgemaakt voor het uiterlijk en het gebouw van het AZP, maar dat van binnen alles aan het afbrokkelen is.

UPDATE: De medische staf van het Diakonessenhuis Paramaribo sluit zich aan bij de noodkreet van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Ook zij geeft aan dat er in het Diakonessenhuis sprake is van zorgwekkende stand van zaken met betrekking tot de gezondheidszorg.