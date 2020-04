VIDEO: Vrachtschip verliest controle en ligt dwars op rivier in Suriname

Dit cargoschip kwam maandag in de problemen op de Cotticarivier in Suriname, zoals te zien is in onderstaand filmpje. Volgens de persoon die de video op Facebook plaatste, verloor het grote vrachtschip de controle en kwam dwars op de rivier te liggen. Daarbij zou een steiger van het dorp Ricanau Mofo zijn vernield.

Het bericht is ook bevestigd door de Surinaamse nieuwssite Starnieuws. Die meldt dat dorpelingen beweren dat zij schade hebben geleden bij hun steigers. Nabij de kreek waar het schip een nooddraai maakte, zijn volgens de bewoners visnetten vernietigd.

Het schip in kwestie is het 21 jaar oude cargoschip AIM, dat vaart onder de vlag van Antigua & Barbuda en is nu onderweg naar Nickerie.

Dit soort incidenten met grote vrachtschepen zouden wel vaker plaatsvinden op de rivier, merkt de plaatser van het filmpje op. In dit geval werd het schip met behulp van een kleiner vaartuig weer vlot getrokken.

Bekijk de beelden hier:

Grote Vrachtschip verlies controle en vernield een steiger van het dorp Ricanau Mofo Posted by Clyde Hunswijk on Tuesday, 28 April 2020