VIDEO: Uitbetaling kinderbijslag (AKB) in Suriname gestart

In Suriname is vandaag de uitbetaling van de veel besproken Algemene Kinderbijslag (AKB) van start gegaan. In totaal komen ongeveer zestigduizend Surinaamse huishoudens in aanmerking voor AKB, die per kind SRD 50 per maand bedraagt tot een maximum van vier kinderen per gezin.

Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting was vanmorgen rond 10.00u daarbij aanwezig en sprak de mensen toe. Daarna overhandigde hij een aantal mensen zelf het geld contant.

Dit jaar ging de uitbetaling wat anders. Middels loting werd de volgorde voor uitbetaling van de AKB bepaald. Minister Misiekaba wil daarmee voorkomen dat zijn ministerie ervan wordt verweten sommige district voor te trekken.

Het ministerie ging live op Facebook en maakte een video van de bijeenkomst welke hierboven te zien is.