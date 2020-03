Burger en militair aangehouden na familieruzie

De politie in Suriname heeft deze week een burger en een militair aangehouden na een familieruzie. De 31-jarige burger Rayn H. kreeg een woordenwisseling met zijn stiefvader, over de wijze waarop Ryan om gaat met de verzorging van zijn huisdieren.

Volgens de aangever werd Ryan zo boos dat hij zijn jachtgeweer pakte en hem- de stiefvader- daarmee bedreigde. Ryan werd op dinsdag 24 maart aangehouden door de politie van het bureau Flora voor deze bedreiging meldt de politie.

Uit het onderzoek is komen vast te staan, dat Ryan het geweer illegaal in bezit had. Het jachtgeweer had hij gekocht bij een militair. De 28-jarige militair werd vervolgens aangehouden en die verklaarde dat hij het wapen gevonden had waarna hij het verkocht had voor Ryan.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Ryan ingesloten voor bedreiging en illegaal vuurwapen bezit. Het strafrechtelijk onderzoek tegen de militair zal door de Militaire Politie worden verricht. Hij is door de politie overgedragen aan de Militaire Politie.