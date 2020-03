VIDEO: Zanderij neemt afscheid van KLM Boeing 747-400

Zojuist werd deze KLM 747 City of Lima op een speciale manier welkom geheten op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven van Suriname. De luchthaven neemt op deze manier afscheid van de Boeing 747-400, een van de meest iconische passagiersvliegtuigen.

Deze wordt vervangen door efficiëntere vliegtuigen zoals de Boeing 787 Dreamliner. De KLM zou alle Boeing 747 toestellen uiterlijk in 2021 uitfaseren, maar vanwege de coronacrisis gebeurt dat eerder. Vandaag is dus de laatste vlucht vanuit Suriname terug naar Nederland.

“The Johan Adolf Pengel International Airport (PBM) says Goodbye to the world’s most popular aircraft, The “Boeing 747-400”. Today, March 28th, this beautiful aircraft from KLM Royal Dutch Airlines is serving us for the last time. Thanks, Goodbye and Farewell!” schreef de luchthaven op Facebook.

Filmpje van de landing van het vliegtuig zojuist in Suriname: