Eerste coronadode in Suriname?

In Suriname ging het gerucht vandaag de ronde dat de eerste coronadode zou zijn gevallen in het land. Het zou gaan om de echtgenoot van de vrouw uit Suriname, die als eerste besmet is geraakt met het COVID-19 virus.

Op 24 maart werd gemeld dat de man de 7e patiënt in Suriname zou zijn. Diverse bronnen hebben aan Waterkant gemeld dat de man zou zijn overleden. Naasten ontkennen echter dat de man overleden zou zijn.

Er is ook geen bevestiging van behandelende artsen.