Suriname volgend jaar allerlaatste bestemming van KLM Boeing 747

De Boeing 747-400 is een van de meest iconische passagiersvliegtuigen. Deze wordt op termijn echter vervangen door efficiëntere vliegtuigen zoals de Boeing 787 Dreamliner. Naar verwachting zal ook de KLM alle Boeing 747 toestellen uiterlijk in 2021 uitgefaseerd hebben. Suriname wordt de laatste bestemming van dit vliegtuig.

KLM beschikt momenteel nog over acht 747’s om passagiersvluchten uit te voeren en dat worden er steeds minder. In mei 2021 is alleen Paramaribo nog overgebleven, als 747 bestemming voor KLM. Daarna moeten ze allemaal vervangen zijn door zuinigere Boeing 777’s en 787 Dreamliners.

De Johan Adolf Pengel luchthaven van Suriname krijgt in mei 2021 van de KLM dus de eer om de laatste schema bestemming te worden met de B747. Zelfs de gezagvoerder van deze laatste vlucht is al bekend; Paul van de Ven.