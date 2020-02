LVV geeft training aan medewerkers InVitroPlants Grassalco

InVitroPlants Grassalco maakt tijdens de dagelijkse werkzaamheden ook gebruik van pesticiden. Om de export van planten veilig te stellen heeft het bedrijf een bepaald soort pesticide binnengehaald die dringend nodig was. Voor toediening ervan zijn er speciale richtlijnen nodig. Om deze richtlijnen op de juiste manier te kunnen overdragen en om de medewerkers te trainen in het gebruik van pesticiden is assistentie gevraagd aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Het hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen van LVV, Carmen van Dijk, heeft met assistentie van Evyan Amatmoekrim de training van 4 tot en met 5 februari verzorgd op het complex van het bedrijf. Er zijn verschillende onderwerpen behandeld, pesticide rakende. Eveneens is de nadruk gelegd op Personal Protective Equipment, spuittechniek alsmede de triple rinse techniek.

InVitroPlants Grassalco is een dochteronderneming van staatsmijnbouwbedrijf Grassalco N.V. Deze dochteronderneming is gevestigd in het district Commewijne. Het laboratorium staat op de voormalige Surinaamse koffieplantage La Solitude in het district en is gespecialiseerd in de productie van in-vitro (weefselkweek) vermeerderd plantmateriaal. Het bedrijf levert onder andere sierplanten voor potplantentelers, voedingsgewassen voor klein, midden en grootlandbouw, planten voor de her-begroeiing van verstoorde mijngebieden.

De afdeling bestrijdingsmiddelen geeft regelmatig trainingen in Suriname over de gevolgen van het onjuist gebruik van pesticiden, beschermende maatregelen, opslag, gebruik en hoe af te komen van verpakkings materiaal van pesticiden. Naar behoefte wordt de training aangepast aan de situatie en de specifieke middelen die worden gebruikt, meldt LVV.