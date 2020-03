Mangre doet aangifte tegen leden actiegroep ALS

Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), heeft gisteren aangifte gedaan tegen de penningmeester van de ALS Imansoeradi en ondervoorzitter Balesar wegens diefstal, verduistering, smaad en laster. Dit meldt het bestuur in een persbericht.

Volgens het bestuur was het hoog tijd voor Mangre om aangifte te doen voor strafrechtelijke vervolging. Dit ter bescherming van het imago van de bond en meer nog omdat deze ontoelaatbare handelingen van de bestuursleden niet langer worden geaccepteerd door het bestuur en de leden .

Het bestuur meldt verder dat de penningmeester de hele financiële administratie heeft verduisterd om te kunnen sjoemelen. Sinds oktober werd de penningmeester gevraagd om de financiële administratie en de gelden over te dragen. Volgens het bestuur heeft de penningmeester dat herhaaldelijk geweigerd.

Om het imago van de bond niet te schaden heeft de voorzitter in december Imansoeradi per deurwaardersexploot gesommeerd de gelden en de administratie te retourneren. Ook dat heeft de penningmeester straal genegeerd. Naar zeggen van het bestuur heeft de penningmeester bewust Mangre beklad nadat bekend was geworden dat zij tot de politiek is toegetreden.

“Ook de gelden van de jaarafsluiting zijn verduisterd door de actiegroep van de ALS. Volgens Mangre heeft de penningmeester te kwader trouw gehandeld om schade aan te richten aan haar reputatie en het imago van de ALS”, aldus het bestuur. Vandaag om 11.00u belegt het bestuur een persconferentie.