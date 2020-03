Guyanees probeerde ruim 24.000 euro in emmers met verf via backtrack te smokkelen

De Guyanese zakenman Michael S. is vorige week donderdag aangehouden in Guyana met meer dan 24.000 euro in zijn bezit. Dit nadat hij het geld via backtrack uit Suriname het land probeerde binnen te smokkelen in emmers met verf.

De zakenman werd kort na aankomst van zijn oversteek over de Corantijnrivier aangehouden door leden van de Customs Anti Narcotics Unit (CANU). Hij had vier emmers met witte verf bij zich en de CANU-leden stelden een onderzoek in.

De emmers werden doorzocht en daarbij stuitte de CANU-leden op een aantal kleine pakketten geld die met tape gewikkeld waren en in een plastic waren geplaats in de verf. De zakenman werd gearresteerd en vervolgens overgedragen aan de politie voor verdere onderzoek.

Volgens de wisselkoerswetgeving van Guyana moeten personen elke valutatransport aangeven bij de grensposten die hoger zijn dan USD 10.000 of daaraan gelijkgesteld. Als er niet vooraf toestemming daarvoor verkregen is, wordt de persoon aangehouden en het geld in beslag genomen door de douane.