UFC partij tussen ‘Bigi Boy’ en Ngannou gaat toch niet door

De UFC wedstrijd tussen Francis Ngannou en Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik gaat toch niet door. Dat heeft de President of the Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana White maandag laten weten aan ESPN. De reden hiervoor is de dreiging van het coronavirus (COVID-19) en de strengere maatregelen van president Trump.

Rozenstruik zou in eerste instantie op 28 maart 2020 in Ohio uitkomen tegen de in Kameroen geboren Fransman Ngannou. Vanwege het coronavirus zou deze UFC-partij zonder publiek afgewerkt worden in Las Vegas en uitgezonden worden. Dat zou met maximaal 100 mensen wel gerealiseerd kunnen worden zegt White.

Maar vanwege de nieuwe regels, dat er maximaal 10 mensen bijeen mogen komen, is dit niet meer mogelijk. De UFC heeft daarom de aankomende drie evenementen op 21 maart, 28 maart en 11 april gecanceld.

Een nieuwe datum is nog niet bekend. Hier ook een tweet daarover:

Breaking: The UFC’s next three events — scheduled for March 21, March 28, and April 11 — have been postponed, Dana White communicated to his staff on Monday, via email. (via @bokamotoESPN | @espnmma)



📰 https://t.co/OROGefn6OU pic.twitter.com/CwYnBw8HDQ — SportsCenter (@SportsCenter) March 16, 2020