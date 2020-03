TBL bioscoop in Suriname open, capaciteit aangepast

In Suriname zijn er diverse maatregelen genomen naar aanleiding van het eerste geval van besmetting met het coronavirus (COVID-19) in het land. Ook de bekende TBL bioscoop in Paramaribo neemt maatregelen. De bioscoop blijft open maar past de capaciteit aan.

“De voorstellingen worden voortgezet, met maximaal 100 bezoekers in de grote zaal en maximaal 50 in de kleine zalen. Op deze manier kunnen de bezoekers ruimte tussen andere bezoekers houden” aldus TBL.

De Surinaamse bioscoop verzoekt verder een ieder om de adviezen betreffende hygiëne stipt op te volgen.