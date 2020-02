Plantenkas opgezet op OS Pomona door landbouwvoorlichters

Landbouwvoorlichters van rayon Uitkijk hebben een plantenkas opgezet op de Openbare School Pomona. De plantenkas is opgezet door donaties van het commissariaat te Groningen en een ondernemer die schaduwgaas ter beschikking stelde. Leerkrachten en leerlingen hebben daarbij enthousiast samengewerkt, meldt LVV.

De landbouwvoorlichters van rayon Uitkijk zijn bezig met het bezoeken van de leerlingen van het 6e leerjaar voor het geven van voorlichting, van zaad tot oogst. Deze voorlichting komt overeen met lessen van het vak Natuuronderwijs dat met zich meebrengt dat de lessen behalve klassikaal, op een ietwat andere manier worden gebracht. Gebleken is dat de leerstof ook beter wordt begrepen.

De landbouwvoorlichters onderhouden samen met de leerlingen en leerkrachten de plantenkas. Met deze actie op OS Pomona willen de Surinaamse voorlichters steeds meer jongeren interesseren voor de landbouw, om zodoende de continuïteit van landbouw in Suriname te kunnen garanderen.

De landbouwvoorlichters van rayon Uitkijk hebben in het verleden ook aan de pupillen van de Mytylschool landbouwvoorlichting gegeven. Het rayon is van plan dit wederom op te pakken. Scholen die belangstelling hebben voor landbouwvoorlichting kunnen altijd contact maken met een rayon kantoor van het ministerie.

LVV-minister Rabin Parmessar juicht zulke initiatieven toe en zal deze blijven ondersteunen. “Ik wijs daarom steeds op de belangrijkheid van de landbouw voorlichters die zichtbaar moeten zijn op het veld, we zijn een ministerie welke in dienst staat van de gemeenschap, we moeten naar ze toegaan”, aldus de bewindsman.