NPS: ‘Vlaggen wel met toestemming van eigenaar geplaatst op erf’

Op Facebook is er ophef ontstaan over een filmpje waarin te zien is dat twee geplaatste vlaggen van de Nationale Partij Suriname (NPS) op het erf bij een woning worden verwijderd. Beweerd wordt dat de partij zonder toestemming van de eigenaar de vlaggen heeft geplaatst, maar dat is helemaal niet waar zegt de NPS in een verklaring.

Het filmpje is geplaatst door de pro-NDP en pro-Bouterse fake news pagina Faya Pepre Nieuws (FPN). “Een boze familie geeft aan dat de Nationale Partij Suriname ongevraagd NPS-vlaggen heeft bevestigd op hun terrein. De familie heeft de vlag laten verwijderen. Er komen meerdere klachten binnen van personen die zeggen dat er ongevraagd NPS-vlaggen zijn geplaatst op hun terreinen“, schrijft FPN.

De NPS laat in een reactie echter weten dat de vlaggen op het desbetreffend terrein met toestemming van de eigenaar zijn geplaatst. De partij bewijst haar verklaring middels een foto (links) waarop het moment van de plaatsing te zien is en de eigenaar met haar kind toekijkt.

“Op deze foto kunt u zien waar ons team met de mevrouw des huize aan het praten is. Het is duidelijk te merken dat de NPS een gevaar is voor de tegenpartij. Er worden verschillende scenario’s gebruikt om de NPS klein te krijgen. Maar dat zal ze nimmer lukken“, aldus de Surinaamse groene partij.

Hieronder het filmpje:

ONGEVRAAGDE GEPLAATSTE NPS VLAGGEN VERWIJDERD Een boze familie geeft aan dat de Nationale Partij Suriname ongevraagd … Posted by Faya Pepre Nieuws on Wednesday, 19 February 2020