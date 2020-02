Vrouw die na verduistering tickets naar Suriname vluchtte alsnog veroordeeld

In weekblad Panorama deze week het verhaal van een van oorsprong Surinaamse vrouw, die onlangs door de Nederlandse rechtbank veroordeeld is voor verduistering in dienstverband. De 35-jarige vrouw werkte voor een zakelijk reisbureau en boekte op kosten van enkele opdrachtgevers van het bedrijf, vier vliegtickets naar Orlando voor eigen gebruik.

De tickets met een totale waarde van bijna 8.500 euro waren bestemd voor haar, haar ouders en een tante. De opdrachtgevers die uiteindelijk voor de kosten moesten opdraaien zijn grote internationale bedrijven en klanten van het reisbureau.

Toen ze al een tijdje terug was van vakantie in Orlando werd de verduistering ontdekt door haar baas. Ze werd door deze werkgever op staande voet ontslagen en er werd aangifte tegen haar gedaan. Maar voor het tot een zaak kwam vluchtte ze hals over kop naar Suriname.

Daar zou ze voor onbepaalde tijd verblijven. Na iets meer dan een jaar besloot ze vanuit Suriname terug te gaan naar Nederland. Vanwege de aangifte en de dagvaarding die tegen haar liep, werd ze op de luchthaven Schiphol bij aankomst meteen aangehouden.

De vrouw werd daarna alsnog door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf. Ook moet zij het geld terugbetalen. Tegenover de rechter verklaarde ze dat ze tot deze daad was gekomen omdat ze afgeperst werd door derden.