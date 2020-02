Galapremière van de film ‘Suriname’ vanavond in Amsterdam

Pathé Thuis en Studio Vizaviz organiseren vanavond, maandag 17 februari, de besloten galapremière van de nieuwe bioscoopfilm Suriname in Pathé Tuschinski te Amsterdam. De film met Rodney Lam, Josylvio, Liza Sips en Fajah Lourens in de hoofdrol, is Suriname een spannend en indrukwekkend misdaaddrama. De film is vanaf 20 februari te zien bij Pathe en TBL Cinemas in Suriname.

Het verhaal speelt zich af rondom Winston Righter (Rodney Lam), een man met een duister verleden. Righter heeft zich van succesvol zakenman opgewerkt tot minister in Suriname. Maar zijn honger naar macht lijkt niet te stillen en tegelijkertijd probeert hij zijn vervreemde vrouw (Liza Sips) te bewijzen dat hij veranderd is.

Wanneer Winston Righter besluit zich verkiesbaar te stellen voor het presidentschap in Suriname, wordt hij geconfronteerd met zijn criminele verleden. Een schaakspel breekt los als hij de strijd aangaat met justitie én de onderwereld.

Suriname is een meeslepend verhaal over de gevolgen van machtsblokken, corruptie en grote ego’s.