Verharden Krappahoeklaan zal rijstsector ten goede komen

Het verharden van de Krappahoeklaan en de Radjastanweg in het district Nickerie in Suriname zal de rijstsector ten goede komen. Buurtbewoner Bhayen Debi zegt dat om het product af te voeren anno 2020 een verharde weg ongetwijfeld nodig is.

Debi geeft te kennen dat het de eerste keer sedert 1997 is dat de Krappahoeklaan en de Radjastanweg worden aangepakt. Toen was er 60cm opvulzand en 25cm schelpzand gelegd. Nadien is het nooit meer aangepakt laat de buurtbewoner weten tegenover het Nationaal Informatie Instituut.

De twee wegen worden in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) bestraat door de aannemer Mohamed Ferjaad Sardha. Yamesh Angoelal, de coördinator van het ministerie in Nickerie, laat optekenen dat naast OWT&C de Surinaamse nutsbedrijven SWM, EBS en Telesur ook betrokken zijn. OWT&C is de directievoerder van het project.

Angoelal legt uit dat naast het verharden van het wegdek ook de bermen worden aangepakt en de kanalen opgeschoond. Het gaat om een wek van ruim 4 kilometer dat aangepakt wordt. Momenteel is de aannemer bezig met de grondverbetering, waarbij de straten worden uitgegraven en opgevuld met een laag 60cm klinkzand.