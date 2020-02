Deze man stond vanmorgen als een van de eerste actievoerders op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname. Hij kwam er echter niet om te protesteren, maar had een andere boodschap namelijk: ‘Stop protesteren, denk productief’.

De man is een kunstenaar en was op 07.30u al op het plein met een zelf vervaardigd kunstwerk. Zijn boodschap en oplossing voor de ontwikkeling van Suriname is produceren; ‘Made in Suriname’.