TBL Cinemas Suriname verhoogt ticketprijzen bioscoopbezoek

De enige bioscoop van Suriname, TBL Cinemas, heeft woensdag haar prijzen aangepast. Dat heeft het bedrijf via haar Facebook-pagina bekend gemaakt. Daarbij werd een tabel met nieuwe prijzen gepubliceerd.

Uit het nieuwe overzicht blijkt dat de prijs van een gewone voorstelling (regular) voor volwassenen is gestegen van SRD 27,50 in april 2019 naar SRD 37,50 nu. De prijs van een 3D voorstelling (regular) was SRD 32,50 en wordt nu SRD 42,50.

Het is niet de eerste prijsverhoging van het bedrijf. In april vorig jaar werden de prijzen ook aangepast, maar dan in verband met het landelijk tekort aan Surinaamse munten.

Op het Facebook bericht van TBL over de prijsverhoging is in een paar uur tijd meer dan 1.000 keer gereageerd. De meeste mensen zijn niet te spreken over de verhoging van de prijzen.

Hieronder de prijzen van vorig jaar (links) en de nieuwe prijzen rechts: