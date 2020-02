Medewerker handelsbedrijf steelt vijf auto’s en vijf bromfietsen

Een medewerker van een auto- en bromfietshandelsbedrijf in Suriname is afgelopen week aangehouden door de politie van het bureau Nieuwe-Grond. Het gaat om de 31-jarige Randjitsing B. die vijf auto’s en vijf bromfietsen weg nam van het bedrijf, meldt het Korps Politie Suriname.

B. was werkzaam bij het handelsbedrijf en had verregaande bevoegdheden gekregen van de eigenaar. Van deze bevoegdheden maakte de man misbruik en wel zodanig dat hij in de periode van december 2019 tot en met januari van dit lopend jaar in totaal vijf auto’s en vermoedelijk vijf bromfietsen weg nam van het bedrijf.

Naast de medewerker zijn ook vijf helers op donderdag 6 februari en vrijdag 7 februari aangehouden. Volgens de Surinaamse politie gaat het om de 30-jarige Shapna J., de 55-jarige Tjanderhans S., de 40-jarige Amarperkash K., de 30-jarige Jurgen B. en de 26-jarige Gefferie W.

De auto’s en twee van de vijf bromfietsen zijn door de politie van het bureau Nieuwe Grond terug gevonden en zijn inmiddels al afgestaan aan de rechtmatige eigenaar. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de helers bij proces-verbaal verhoort en heen gezonden.

Randjitsing B. zelf is hangende het onderzoek in verzekering is gesteld.