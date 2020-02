Minister Hoefdraad tekent leenovereenkomsten met IDB in Barbados

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft gisteren twee concessionele leningen getekend met de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) in Barbados. Het gaat om Supporting Foreign Investment for Economic Development in Suriname voor US$ 10 miljoen. Dit wordt uitgevoerd via het ministerie van Financiën in een periode van 5 jaar. De tweede lening gaat over Consolidating a Sustainable Energy Sector voor US$ 30 miljoen. Met de uitvoering is belast Natuurlijke Hulpbronnen en EBS.

Tijdens de bijeenkomst is ook gesproken over ondersteuning van de IDB van de ontwikkeling van de Surinaamse olie en gas vondsten waarbij vooral aan werkgelegenheid voor Surinamers aandacht zal worden besteed. De minister had een verzoek gedaan na het bezoeken van een oilrigg om ook Surinamers op te leiden. Er behoren bitter weinig Surinamers tot de work crew en er wordt ook onvoldoende krachten vanuit Suriname geleverd.

Deze trainingen zullen personen als bedrijven klaar moeten stomen voor werk in de opkomende industrieën. Samen met de IDB zal ook gekeken worden naar best practices van een Sovereign Wealthfund via een regionaal seminar, zegt de minister. De minister woont in Barbados de IDB IX Annual Consultation of Caribbean Governors bij.

Hoefdraad merkt op dat deze afspraken sinds vorig jaar gemaakt waren en belangrijk zijn voor Suriname. Hij voert aan dat hij in De Nationale Assemblee duidelijkheid heeft gegeven en morgen is er een persconferentie van de president. “Het tekenen van de overeenkomst kon ik niet uitstellen. Ik ken mijn verantwoordelijkheid en heb uitgebreid informatie gegeven in De Nationale Assemblee,” benadrukt de bewindsman.