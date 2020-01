Haïtiaans echtpaar ernstig gewond na gasexplosie in woning

Een Haïtiaans echtpaar in Suriname is vanmorgen zwaar getroffen door een gasexplosie. Dit gebeurde aan de Amardeepweg te Leiding 17. Het Korps Brandweer Suriname (KBS) kreeg de melding van de explosie rond 07.15u en rukte uit naar het adres. Dat bevestigt Rayon Brandweercommandant van Saramacca, Ronald Djodikromo, aan de redactie van Waterkant.Net.

Volgens de eerste observatie van de brandweer moet het echtpaar de avond ervoor onbewust het gasfornuis hebben aangelaten, zonder dat er iets op het vuur was. Djodikromo geeft aan dat het gas in het huis is blijven hangen. Het echtpaar was in de kamer toen de vrouw opstond om het licht aan te maken. Bij het aanschakelen van het licht vond de explosie plaats.

Daarbij is zowel de muur van de slaapkamer als van de keuken weggeslagen. Ook een matras van een eenpersoonsbed vatte daarbij vlam. De brandweercommandant zegt dat er bij de schakelaar vermoedelijk een elektrische vonk is ontstaan, welke voldoende was om het opgehoopte gas een explosie te laten veroorzaken.

De man en vrouw zijn beide gewond geraakt en per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De vrouw heeft tweede en derdegraads verwondingen opgelopen. Volgens de brandweercommandant was het niet mooi om te zien.

De identiteit van het echtpaar kon nog niet worden achterhaald vanwege de taalbarrière.