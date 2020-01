Nieuw T-shirt van de Stichting Dierenbescherming Suriname

De Stichting Dierenbescherming Suriname (DBS) en Readytex NV lanceren op zondag 2 februari weer een nieuw exemplaar binnen hun gezamenlijke DBS T-shirt-lijn. Het is inmiddels het 18e T-shirt binnen deze fijne samenwerking en daarnaast is het de negende keer dat de artistieke print voor het T-shirt ontworpen is door een beeldend kunstenaar aangesloten bij Readytex Art Gallery. En ook nu is het weer een pracht ontwerp, met een belangrijke boodschap!

De beeldend kunstenaar die deze keer een speciaal ontwerp mocht bedenken, is niemand minder dan Soeki Irodikromo. Een zeer ervaren kunstenaar die zich in zijn werk altijd sterk maakt voor al datgene dat zijn land Suriname zo mooi en zo apart maakt. En terwijl hij zich meestal concentreert op het bijzondere van de culturele diversiteit, heeft hij evenveel liefde en waardering voor de diversiteit aan flora en fauna in ons land.

Als Surinamer, als mens en als kunstenaar, maakt Soeki zich zorgen over het onverantwoorde gedrag van stropers die het voortbestaan van heel wat prachtige tropische diersoorten bedreigen. Daar is de zeeschildpad een belangrijk voorbeeld van. De stranden van Commewijne, waar Soeki opgroeide, worden al vele jaren gebruikt als broedplaats van verschillende zeeschildpadden, waaronder ook de grote Aitkanti die hij in zijn ontwerp uitbeeldt. Helaas worden deze broedplaatsen ook al jarenlang overspoeld door stropers die een lucratieve handel drijven in de eieren van de schildpadden. Dat kan niet zo doorgaan. Wij moeten er allemaal aan werken om dit deel van onze natuur te behouden.

Met zijn ontwerp van dit nieuwe DBS T-shirt hoopt Soeki Irodikromo een bijdrage te leveren aan het bewustwordingsproces. De stropers, maar ook de mensen die de eieren van hen kopen en ze dus eten, moeten ermee ophouden. Dan alleen kunnen wij het voortbestaan van de Aitkanti in Suriname veiligstellen. Het is een boodschap die de Stichting Dierenbescherming Suriname volledig ondersteunt.

Naast het overbrengen van deze belangrijke boodschap over de zeeschildpad, is dit nieuwe T-shirt ook belangrijk voor de continuïteit van al het goede werk van de DBS. Komt u dus met het hele gezin naar de boekenverkoop bij het dierenasiel aan de Kanangalaan tegenover de Paramaribo Zoo, op zondag 2 februari van 9:00 uur tot 13:00 uur.

Met uw aankoop van één of meerdere goede boeken, een mooi DBS T-shirt voor iedereen in uw gezin en andere leuke en lekkere spullen die op deze dag te koop zijn, kan de Stichting Dierenbescherming weer een tijdje doorgaan met haar werk in de gemeenschap en in het dierenasiel. Wij rekenen op uw steun!

De nieuwe DBS T-shirts zijn vanaf maandag 3 februari ook bij Readytex aan de Maagdenstraat 44-48 te koop.