Veel vervallen producten geconstateerd bij controle in winkelzaken Para

Alle eet- en drinkinrichtingen, winkelzaken en verkopers van worst- en vleeswaren in het district Para worden verscherpt gecontroleerd op voedselveiligheid, hygiëne en naleving van de vergunningsvoorwaarden. Tot zover zijn er veel vervallen producten van de schappen gehaald. Districtscommissaris Armand Jurel wilt correcte naleving van de vergunningsvoorwaarden om de voedselveiligheid te kunnen garanderen en de ordehandhaving op het vergunningenbeleid.

Een team samengesteld uit ambtenaren van Handel en Industrie (HI), de politie, brandweer en de bestuursdienst voeren elk, op eigen bevoegdheden, samen de controle uit. Het team begeeft zich ook in magazijnen voor controle op de wijze van opslag en houdbaarheid van voorradenvoedingsartikelen. Vervallen producten worden direct in beslag genomen en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie vernietigd.

Het team is gedetailleerd de controle aan het uitoefenen, dat alle ongeregeldheden correct worden aangepakt. In gangbare situaties wordt de gelegenheid geboden aan de vergunninghouder om herstel te plegen binnen een gangbare tijdsduur. Vervolgens zal er her controle worden uitgevoerd door de ambtenaren in Suriname.

Alle ressorten van Para worden binnen korte tijdsbestek aangedaan, meldt het commissariaat.