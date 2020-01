Ontslagen governor Centrale Bank van Suriname staat auto af

De ontslagen governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert-Gray van Trikt, heeft gisteren zijn geïmporteerde Range Rover afgestaan aan de bank. Naar de redactie van Waterkant verneemt heeft de ex-governor ook zijn volgauto ingeleverd bij de moederbank.

Na alle perikelen rondom de aankoop van het voertuig en andere zaken van de ex-governor, heeft de Surinaamse overheid op 21 januari eindelijk van zich laten horen. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën die het parlement hierover informeerde, zei dat Van Trikt twee peperdure auto’s zou hebben aangeschaft.

De bewindsman vroeg het parlement de tijd en ruimte het onderzoek voort te zetten, omdat er volgens hem heel veel werk gedaan moet worden in deze kwestie. De focus is op de eerste plaats geweest op de aanschaf van de voertuigen, een Lexus en een Range Rover.

Volgens Hoefdraad is er op 10 mei 2019 een betaling gedaan voor een gepantserde Lexus voor US$ 280.000. Voor de Range Rover is 285.000 euro betaald. De waarde is veel minder dan waarvoor de bank heeft betaald. Op 13 januari 2020 is de lening opgemaakt en waarbij antidatering heeft plaatsgevonden voor 19 augustus 2019. Geduld-Nijman heeft toegegeven dat zij de opdracht heeft gegeven aan twee werknemers voor het plaatsen van een andere datum. De Lexus was eerder al imgeleverd bij het directoraat Nationale Veiligheid.

Naar zeggen van de minister is er voor de voertuigen door de Centrale Bank onder meer vrijstelling van invoerrechten, omzetbelasting en statistiekrecht aangevraagd en verleend. Nadat de zaak aan het licht kwam, zouden andere stukken zijn opgemaakt en anti-gedateerd door waarnemend governor Ingeborg Geduld-Nijman. Ook zij diende haar ontslag in.

Ten aanzien van het aangeschafte voertuig, zei Hoefdraad dat de feiten die zich hebben aangediend met met betrekking tot de lening, de aankoop en het verzoek tot vrijstelling van invoerrechten, omzetbelasting, statistiekrecht indruisen tegen de beginselen van deugdelijk bestuur van de Centrale Bank ‘waardoor ook de integriteit van de leidinggevende in deze kwestie in geding is.’

Ook zou er sprake zijn van conflict of interest aangezien de governor een sterke relatie zou hebben met het bedrijf Orion waarmee de bank samenwerkt en waaraan opdrachten werden gegeven en betalingen verricht. In de periode van 24 juni 2019 tot 18 november 2019 zou de CBvS iets meer dan 1 miljoen euro hebben betaald aan Orient.

Alle handelingen die door Hoefdraad werden opgesomd werden door hem genoemd als handelingen die in strijd zijn met de bankwet en andere wetten van het land die de strijd tegen de corruptie in de hand voeren. De bewindsman benadrukte dat er in deze geen sprake bestaat van verschil van inzicht tussen de regering en de bankpresident, zoals Van Trikt zelf beweerde.